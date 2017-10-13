GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.
Süper Lig'de 8.haftanın açılış maçında Beşiktaş, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Halis Özkahya'nın yönettiği maç saat 20.00'de başladı.
Canlı anlatım:
1' Mücadele başladı. İki takıma da başarılar...
İlk 11'ler;
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Palitsevich, NDiaye, Uğur, Scekic, Zeki, Khalili, Serdar Özkan, Ahmet İlhan, Skuletic
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Cenk, Lens, Negredo
Kaynak: haberinburada
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