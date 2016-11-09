

Gençlerin Gözdesi Metin2 Pvp Serverler Nedir, Gençler Neden Pvp Serverler Tercih Eder?



Günümüz gençleri herkesin bildiği gibi bilgisayar oyunlarına aşırı ilgilililer. Hatta günümüzde eskiye nazaran sokak kültürü yerini çevrimiçi oyun ve pvp serverler kültürüne bırakma eşiğine gelmiştir. Gençlerimiz gerçek arkadaşlıklar yerine sosyal medya arkadaşlıklarını, gerçek oyunlar yerine ise metin2 pvp serverler ve benzeri oyunları tercih etmeye başlamışlardır. Hal böyle olunca önlem almak, gerekirse sınırlama ve yasak koyma işide ailelere düşmüştür.



Tüm dünyada çeşitli ülkelerde yapılan araştırmalarda, çevrimiçi oyunların çocukların gelişiminde olumlu yönde etki edebileceği sonuçları çıkmış hatta kimi ülkelerde okullarda ders olarak bile benzeri oyunlar öğrencilere sunulmaktadır. Tabi ki profesyonel bir şekilde sunulduğu takdirde bu oyunların yararı olmakta, bilinçsizce kullanıldığı takdirde öğrenci veya gençlerde bağımlılık yaratabilir ve bu bağımlılık okul, aile en kötüsü ise hayat ile bağını zedeleyebilir.



Tamamen kendini oyuna kaptırmasını ve herkesin haberlerde okuduğu için bu oyun için evden para çalması, arkadaşları ile kavga etmesi ve hatta büyük suçlar işlemesine bile neden olabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı bazı oyunlar ülkemizde bölgesel olarak yasaklamış, bazı oyunlar ise mahkemeye verilmiştir.



Oyunları Nasıl Seçmeliyim ?



Özellikle çevrimiçi oyunları seçmek önemli bir faktördür içeriği, kalites gibi durumlar ve muhtemelen sürekli oynayanlar bilecektir ki uzun vadeli olması önemli bir konudur. Bu işlem için editörlerin inceleyip sitelerine eklediği bazı web sayfaları bulunmaktadır. Örnek vermemiz gerekir ise yenipvpserverlar.com sitesi bu oyunları inceleyerek eklemekte ve oyuncuların beğenisine sunmaktadır.