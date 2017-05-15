ABD sınırlarındaki genç tüketicinin en çok tercih ettiği uygulamalardan biri Amazon mobil uygulaması oldu.



ABD sınırlarındaki genç tüketicinin en çok tercih ettiği uygulamalardan biri Amazon mobil uygulaması oldu.



Dünyanın en büyük online satış platformlarından biri olan Amazon gün geçtikçe gücüne güç katarak büyümeye devam ediyor. Şimdi de ABD sınırları içinde yapılan bir ankete göre gençlerin en çok indirdiği uygulamlar arasında ikinci sıraya yerleşmeyi başardı. Listede tepedeki yerini alan uygulama ise Snapchat.



Anket doğrultusunda kullanıcılarda birkaç ay önce kullanmadıkları ancak şimdi oldukça sık kullandıkları uygulamaları belirtmesi söylendi. Bu soruya cevap olarak Snapchat tepe koltukta oturmak üzere sırasıyla Amazon, Instagram, Twitter ve Pinterest tercihleri yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmada Amazon mobil uygulamasının bu kadar öne çıkmasındaki en büyük etken olarak kullanımın basit oluşu ve hız gibi etkenler en önemlileri olarak gösterildi.



Gionee S10, iPhone 7 benzerliği ile dikkat çekiyor