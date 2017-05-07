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gencin kavgada kopan kulağını martı kaptı

GENCİN KAVGADA KOPAN KULAĞINI MARTI KAPTI

Büyükada iskelesinde çıkan kavgada, 25 yaşındaki Eyüp Çelik'in kopan kulağını martı kaptı. Kulağı koparan Danyal Seyrek hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tarih : 07 Mayıs 2017, 11:21
Puan Ver : Gencin Kavgada Kopan Kulağını Martı Kaptı(8/10)7


Büyükada iskelesinde çıkan kavgada, kopan kulağı martı kapınca olan 25 yaşındaki Eyüp Çelik'e oldu... Kulağı koparan Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



"SEVGİLİSİNİ DÖVÜYORDU"



Geçen yıl 29 Temmuz'da meydana gelen olayın mağduru özel güvenlik görevlisi Eyüp Çelik, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"İskeledeki çay bahçesinde annem ve yengem ile oturduk. Şüpheli 5-6 metre ileri de boş alanda sevgilisine şiddet uyguluyordu. Ben de karı koca arasına girmemek lazım diye düşünerek, karışmak istemedim. O sırada bir arkadaşım cep telefonundan aradı. Rahat konuşmak için masadan kalktım, konuşarak yürümeye başladım. Telefon ile konuşurken, birden şüpheli benim üzerime yürüyerek 'Polisi mi aradın lan' diye bağırdı.



Ben de arkadaşımla konuştuğumu söyledim, telefonu kendisine gösterdim. Sonra tehditkâr sözler sarf edince, 'Ne o kızcağız gibi beni de mi döveceksin' dedim. Birden üzerime atlayınca boş bulundum ve sırtüstü yere düştüm.



 



 



 



kaynak:haberler






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