GENÇ YUSUF'TAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR: ARTIK SIRA BİZE GELDİ!
Milli Takımın Finlandiya ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Yusuf Yazıcı, milli takımda artık sıranın kendilerine geldiğini ve sonraki turnuvalara katılacaklarını söyledi.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda umudu kalmayan iki takım olan Finalandiya ile Türkiye'nin karşılaştığı mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Dünya Kupası hayallerine veda eden Millilerimiz'de yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Yusuf Yazıcı önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Yazıcı'nın açıklamaları:
"AMPUTE MİLLİ TAKIMINI TEBRİK EDİYORUM"
"Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ederiz. Dünya Kupası'na gidemediğimiz için çok üzgünüz. Halkımızın tepkisini anlıyoruz. Bazen her şey istediğiniz gibi gitmiyor."
"ARTIK SIRA BİZDE"
"Artık sıranın biz genç jenerasyona geldiğini düşünüyorum. Bundan sonraki turnuvalara katılmak istiyoruz. Takımdaki ağabeylerimiz de artık bizim dönemimizin geldiğini söylüyorlar, bize yardım ediyorlar."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Şampiyon Millilerin Keyifli Sohbeti: Allahına Kurban Cumhurbaşkanım
- Deaş'ın Kaçırdığı Askerin Ailesine 25 Ay Sonra Kara Haber Ulaştı: Şehit Oldu
- Fetö'cüye Ödül Veren Akpm'ye Türkiye'den Sert Tepki: Bu İhanettir
- İlker Başbuğ'dan Abd'ye Vize Protestosu! Resepsiyona Gitmeyecek
- Çanakkale Boğazı'nda İlk Kez Opistobranchia Türü Deniz Tavşanı Görüldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Türkiye İle Abd Arasındaki Vize Krizi, Henüz Vize Almamış Sporcuları Vuracak
- Manchester City, Lionel Messi İçin 400 Milyon Euro Ödemeye Hazırlanıyor
- Ampute Takımının Hocasından Prim Cevabı: Bizim Primimiz Ay-Yıldızlı Bayrak
- Fenerbahçe Taraftarının Hikayesi, Mutlu Sonla Bitti
- Tff Pişman Oldu: Lucescu'yu Niye Getirdik
DÜNYA HABERLERİ
- Las Vegas Saldıranıyla İlgili Sarsıcı İtiraf: Tecavüz Fantezisi Vardı
- Abd Büyükelçisi Vize Krizine Açıklık Getirdi: Çalışanımızı Tutukladığınız İçin!
- Mısır'da 2012'de Kaldırılan Dgm'ler, Yeniden Göreve Başladı!
- Hindistan'da Tarlaya Sıkılan Böcek İlacı 20 Can Aldı
- Türkiye Sınırındaki Gizemli Binanın Sırrı Çözüldü: Yetimler İçin Yapılmış
Bu Haberle İlgili Yorumlar