Milli Takımın Finlandiya ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Yusuf Yazıcı, milli takımda artık sıranın kendilerine geldiğini ve sonraki turnuvalara katılacaklarını söyledi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda umudu kalmayan iki takım olan Finalandiya ile Türkiye'nin karşılaştığı mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Dünya Kupası hayallerine veda eden Millilerimiz'de yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Yusuf Yazıcı önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Yazıcı'nın açıklamaları:

"AMPUTE MİLLİ TAKIMINI TEBRİK EDİYORUM"

"Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ederiz. Dünya Kupası'na gidemediğimiz için çok üzgünüz. Halkımızın tepkisini anlıyoruz. Bazen her şey istediğiniz gibi gitmiyor."

"ARTIK SIRA BİZDE"

"Artık sıranın biz genç jenerasyona geldiğini düşünüyorum. Bundan sonraki turnuvalara katılmak istiyoruz. Takımdaki ağabeylerimiz de artık bizim dönemimizin geldiğini söylüyorlar, bize yardım ediyorlar."

Kaynak: haberinburada