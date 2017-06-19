GENÇ YAŞTA STRES DELİRTİYOR
Çocukken stres yaşayanların ileride yeniden stresle yüz yüze geldiklerindeki ruh halinin DNA'larında kalıcı olduğu, bunun da akıl hastalıklarına kadar ileri rahatsızlıklar doğurabileceği belirlendi
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ABD New York'taki Mount Sinai Hastanesi'nin yaptığı araştırmaya göre, çocukken stres yaşayanların ileride yeniden stresle yüz yüze geldiklerindeki ruh halinin DNA'larında kalıcı olduğu, bunun da akıl hastalıklarına kadar ileri rahatsızlıklar doğurabileceği belirlendi.
kaynak:habertürk
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