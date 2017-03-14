GENÇ, VAHŞİ VE ÖZGÜR CHLOE!
Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile beğeni topladı. Genç manken cesur karenin altına, ‘Genç, vahşi ve özgür' notunu düştü.
Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan şimdilerde adı evlendirme programında sunuculuk yapacağıhaberlerinde geçse de asıl mesleği olan modelliği de başarıyla sürdürüyor. ;
Chloe son olarak bir Moda çekiminde objektifin karşısına geçti ve ortaya birbirinden güzel kareler çıktı.
Kocası Serdar Ortaç'la birlikte Amerika'da yaşamak için kendilerine ev teklifinde bulunan bir firmanın Reklam filminde oynayacak olan Chloe, paylaştığı cesur karenin altına, ‘Genç, vahşi ve özgür' notunu düştü.
kaynak:milliyet
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