Genç, Vahşi Ve Özgür Chloe!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya Gitti
Sahte Kimlik Bankayı Borçlu Çıkardı
Avrupa Adalet Divanı'ndan Skandal Başörtüsü Kararı
İstanbullulara Tramvay Müjdesi
Canlı Yayında Büyük Şok! Annesi Erkek Çıktı
Başbakan Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi
Bitlis'te 500 Kilogram Patlayıcı İmha Edildi
Yoğurt Göğüs Kanseri Riskini Azaltıyor
Avea Ve Vodafone'dan Sürpriz Ortaklık
Dışişleri'nden Ab Açıklaması
Aboubakar'ın Yükselişi Dikkat Çekiyor
Lice'de 20 Pkk Sığınağı İmha Edildi
Fahriye Evcen'in Göbeğine Bakın! Neler Oluyor?
The Times: Türk Bakanları Yasaklayan Ülkeler İkiyüzlü
Sabriye Şengül'den Şoke Eden Açıklama
Benzinde Önemli İndirim!
Diplomatik Krizin Kurbanı: İşte Bu İnek!
Suriyelilerin Çadırlarının Yakılmasının Altında Taciz İddiası
Kayseri'de Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı

genç, vahşi ve özgür chloe!

GENÇ, VAHŞİ VE ÖZGÜR CHLOE!

Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile beğeni topladı. Genç manken cesur karenin altına, ‘Genç, vahşi ve özgür' notunu düştü.

Tarih : 14 Mart 2017, 13:23
Puan Ver : Genç, Vahşi Ve Özgür Chloe!(7/10)5


Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan şimdilerde adı evlendirme programında sunuculuk yapacağıhaberlerinde geçse de asıl mesleği olan modelliği de başarıyla sürdürüyor. ;



Chloe son olarak bir Moda çekiminde objektifin karşısına geçti ve ortaya birbirinden güzel kareler çıktı.



Kocası Serdar Ortaç'la birlikte Amerika'da yaşamak için kendilerine ev teklifinde bulunan bir firmanın Reklam filminde oynayacak olan Chloe, paylaştığı cesur karenin altına, ‘Genç, vahşi ve özgür' notunu düştü.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Genç  Vahşi  Ve  Özgür  Chloe    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER