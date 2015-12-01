GENÇ POLİS KANDIRA'DAKİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli C.Y.'nin akşam görevine başlamaması üzerine arkadaşları merak ederek Akdurak Mahallesi'ndeki evine geldiler.
Çilingirin kapıyı açmasıyla içeri giren mesai arkadaşları C.Y.'nin cesediyle karşılaştı.
Evin salonunda kafasından vurulmuş halde bulunan C.Y.'nin cesedinin yanı başında beylik tabancası görüldü.
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