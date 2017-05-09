

Çan da yeni bir pehlivan yetişiyor. 12 yaşındaki Çan Belediyesi güreşçisi Hüseyin Efe Akdemir, pehlivan olan abisi Yağız Akdemir'in izinden başarıyla devam ediyor.







Bu yıl resmi olarak güreşlere başlayan Hüseyin Efe ilk olarak 38 kg da Çanakkale serbest stil kulüpler arası il şampiyonu olduktan sonra Türkiye grupları olan Ankara Kızılcahamam da grup 5.si olarak Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Ayrıca yağlı güreşte yapan minik pehlivan, İzmir Aliağa da ikinci, Manisa Yunusemre Belediyesinin güreşlerinde ikinci, Bursa Orhangazi Belediyesi güreşlerinde ikinci, son olarak Çan Halilağa yağlı güreşlerinde final yaparak yine ikinci geldi. Bu başarıları ile şimdiden Kırkpınar da ve diğer bölgesel güreşlerde oğlunun başarılı olacağına inandıklarını belirten baba Cahit Demir, "Oğlum Hüseyin Efe'nin en büyük destekçisi kendisi gibi pehlivan olan büyük oğlum Yağız Akdemir ve hocası Halil Pulat'tır. Abisi ve hocasının yoğun antrenmanlarıyla girdiği müsabakalardan dereceyle çıkması bizleri mutlu ediyor. Çocuklarıma desteklerini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Abdurrahman Kuzu'ya, Kale Grubu yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay'a ve Nejdet Atalay'a teşekkür ediyorum. Bu genç pehlivanlara destek çıkılırsa müsabakalarda Çan İlçesinin adını duyuracaklarına güvenim sonsuzdur" dedi.







kaynak:haberler