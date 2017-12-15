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Genç Oyuncunun Sevgilisinden Şoke Eden Suçlama: Manevi Babası, Hem Onu Hem Beni Taciz Etti
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Genç Oyuncunun Sevgilisinden Şoke Eden Suçlama: Manevi Babası, Hem Onu Hem Beni Taciz Etti

GENÇ OYUNCUNUN SEVGİLİSİNDEN ŞOKE EDEN SUÇLAMA: MANEVİ BABASI, HEM ONU HEM BENİ TACİZ ETTİ

Genç oyuncu Miray A. "Sevgilim beni taciz etti." deyip şikayette bulundu. Sevgilisi ise verdiği ifadede "Manevi babası hem beni, hem Miray'ı taciz etti." diyerek şoke eden suçlamalar yaptı.

Tarih : 15 Aralık 2017, 11:20
Puan Ver : Genç Oyuncunun Sevgilisinden Şoke Eden Suçlama: Manevi Babası, Hem Onu Hem Beni Taciz Etti(8/10)4

2001 doğumlu Miray A., birçok dizide rol alıyordu. Genç kızın Ukrayna uyruklu annesi, öğrenim görmesi için kızının yönetmen S.D'nin yanında kalmasına izin vermişti.

"MANEVİ BABASI TACİZ ETTİ"

Yönetmen S.D ile birlikte yaşayan Miray A., geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşı Atilla T. tarafından tacize uğradığını belirtip şikâyetçi oldu. 18 yaşındaki Atilla ise suçlamaları reddederek, sevgilisinin manevi babası olan ünlü yönetmenin genç kıza hatta kendisine ve arkadaşlarına cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

TACİZİ ANLATTILAR

Genç kızlardan biri de yaşadıklarını, "Bir gün Miray, Atilla'yla yaşadığı kavga sonrası kendini denize attı. Ben de Miray'ın telefonundan babasını aradım. S.D geldi. Olay gecesi onlarda kaldım. Miray'ın babası beni elle taciz etti" diye anlattı. Miray A.'nın diğer arkadaşları da benzer iddialarda bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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