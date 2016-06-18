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genç oyuncu camide ölü bulundu

GENÇ OYUNCU CAMİDE ÖLÜ BULUNDU

Oyuncu Emrah Altındağ, dün gece saatlerinde Pendik'te bir camide ölü bulundu. Altındağ'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Tarih : 18 Haziran 2016, 14:13
Puan Ver : Genç Oyuncu Camide Ölü Bulundu(6/10)8


'Sürmeli Emrah' lakabı ile tanınan Emrah Altındağ, dün gece saatlerinde Pendik Kaynarca'da ölü bulundu. Genç oyuncunun ölü bulunduğu, Onur Akay'ın Instagram adresinden yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.Akay'ın, önceki gün Twitter adresi çalınmıştı; ancak bugün adresini geri aldığını duyurduktan hemen sonra bu paylaşımı yapan Akay, sanat camiasına acı haberi duyurdu.








Etiketler: Genç  Oyuncu  Camide  Ölü  Bulundu    haber

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