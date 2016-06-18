

'Sürmeli Emrah' lakabı ile tanınan Emrah Altındağ, dün gece saatlerinde Pendik Kaynarca'da ölü bulundu. Genç oyuncunun ölü bulunduğu, Onur Akay'ın Instagram adresinden yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.Akay'ın, önceki gün Twitter adresi çalınmıştı; ancak bugün adresini geri aldığını duyurduktan hemen sonra bu paylaşımı yapan Akay, sanat camiasına acı haberi duyurdu.