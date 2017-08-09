GENÇ OYUNCU BERKAN ERCAN, OTOMATİK KAPI ÇARPMASI SONUCU BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Sivasspor U21 takımında forma giyen genç futbolcu Berkan Ercan, antrenman sonrası takım otobüsüne bindiği sırada otomatik kapısı çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Sivas-Ankara karayolu üzerinde bulunan Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde meydana geldi. Futbolcu 21 yaşındaki Berkan Ercan'a antrenman sonrası takım otobüsüne bindiği sırada otobüsün otomatik kapısı çarptı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Genç futbolcu çarpmanın etkisiyle düşerek kafasını yere vurdu. Başından yaralanan Berkan Ercan, takım arkadaşları tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalede Berkan Ercan'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda tedaviye alınan futbolcunun bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar