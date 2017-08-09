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Genç Oyuncu Berkan Ercan, Otomatik Kapı Çarpması Sonucu Beyin Kanaması Geçirdi

GENÇ OYUNCU BERKAN ERCAN, OTOMATİK KAPI ÇARPMASI SONUCU BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Sivasspor U21 takımında forma giyen genç futbolcu Berkan Ercan, antrenman sonrası takım otobüsüne bindiği sırada otomatik kapısı çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 19:10
Puan Ver : Genç Oyuncu Berkan Ercan, Otomatik Kapı Çarpması Sonucu Beyin Kanaması Geçirdi(7/10)3

Kaza, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Sivas-Ankara karayolu üzerinde bulunan Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde meydana geldi. Futbolcu 21 yaşındaki Berkan Ercan'a antrenman sonrası takım otobüsüne bindiği sırada otobüsün otomatik kapısı çarptı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Genç futbolcu çarpmanın etkisiyle düşerek kafasını yere vurdu. Başından yaralanan Berkan Ercan, takım arkadaşları tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalede Berkan Ercan'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda tedaviye alınan futbolcunun bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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