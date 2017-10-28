GENÇ MODEL 13 SAATLİK DEFİLEDEN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Çin'de 14 yaşındaki Vlada Dzyuba isimli model, 13 saatlik defilenin ardından yorgun düştü. Apar topar hastaneye kaldırılan genç model, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çin'de 14 yaşındaki genç model, sağlık desteği bulunmayan 13 saatlik defileden sonra girdiği komada yaşamını yitirdi.
DEFİLE SONUNDA HASTANEYE KALDIRILDI
Vlada Dzyuba isimli genç model, Şangay'da düzenlenen ve 13 saat süren defilede yorgun düştü. Genç kızın menenjit olduğundan kuşkulanıldı; ancak, yine de defileyi tamamlaması istendi. Sağlık desteği bulunmayan defilenin sonunda hastaneye kaldırılan Dzyuba komaya girdi. Yerel haberlere göre tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Dzyuba'nın ölüm sebebinin aşırı yorgunluk ve menenjit olduğu belirtildi.
"KIZIM SÜREKLİ UYUMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYORDU"
Rus TV kanalı NTV'ye konuşan Dzyuba'nın annesi Oksana Dzyuba, "Kızım beni sürekli arıyordu. Çok yorulduğunu ve uyumak istediğini söylüyordu. Hastalığının başlangıcında olduğu için belirtileri göremedik. Sonra da ateşi çıktı. Kızım defiledeyken ben de uyumadım, sürekli onu arayıp hastaneye gitmesi gerektiğini söyledim" dedi.
MODA ENDÜSTRİSİ SORGULANMAYA BAŞLANDI
Genç okul öğrencisi ve model Dzyuba'nın ölümü, Çin moda endüstrisinin çocuk işçi çalıştırma kurallarıyla ilgili birçok sorunu ortaya çıkardı. Dünyanın birçok bölgesine ihracat yapan Çin moda endüstrisi, özellikle Rusya olmak üzere, son yıllarda dünyanın her yerinden, genellikle çok genç yaşta birçok modeli işe alıyor. Rusya'nın Ural Federal Bölgesi'nde yaşayan model Vlada Dzyuba'nın da Çinli bir model ajansı tarafından işe alındığı ortaya çıktı.
Dzyuba'nın sağlık desteği arayışında kimin sorumlu olduğu bilinmiyor fakat genç modelin trajik ölümü, Çin'deki tasarımcılar ve defile çalışanları hakkında birçok kuşku uyandırıyor.
Kaynak: haberinburada
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