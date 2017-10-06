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Genç milliler, Dünya Kupası'nda ilk puanı aldı

GENÇ MİLLİLER, DÜNYA KUPASI'NDA İLK PUANI ALDI

U17 Dünya Kupası B Grubu maçında Türkiye, Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye'nin golünü Ahmed Kutucu atarken, Yeni Zelanda'nın golü Max Mata'dan geldi.

Tarih : 06 Ekim 2017, 20:00
Puan Ver : Genç Milliler, Dünya Kupası'nda İlk Puanı Aldı(8/10)4

FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri B Grubu ilk maçında Türkiye ile Yeni Zelanda 1-1 berabere kaldı.

TÜRKİYE'NİN GOLÜNÜ AHMED KUTUCU ATTI

Hindistan'ın Navi Mumbai kentinde bulunan Dr. DY Patil Stadyumu'nda oynanan mücadelede Türkiye'nin golünü 18'inci dakikada Ahmed Kutucu atarken, Yeni Zelanda'nın golü 58'inci dakikada Max Mata'dan geldi. Yeni Zelanda'nın golünü kaydeden Mata, 90+5'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

MİLLİLER İKİNCİ MAÇI MALİ İLE OYNAYACAK

Milli Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında 9 Ekim Pazartesi günü Mali ile karşılaşacak. Dr. DY Patil Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 14.30'da başlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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