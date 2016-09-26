GENÇ KIZIN BAŞINI KESTİLER, YAKMAYA ÇALIŞIRKEN...
Mardin'de 18 yaşındaki bir kızı başını keserek öldüren katil zanlıları, cesedi yakmaya çalışırken yakalandı.
Kan donduran olay, merkez Artuklu ilçesine bağlı Sulak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Ayşe A.'nın başının kesilerek öldürüldüğü ihbarı üzerine mahalleye giden jandarma ekipleri, katil zanlılarını cesedi yakmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan şahısların, Ayşe A.'nın aile fertlerinden olduğu öğrenildi. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, genç kızın cenazesi otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
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