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Genç kızı sürükleyerek çantasını çalan gaspçı, tacizci çıktı!

GENÇ KIZI SÜRÜKLEYEREK ÇANTASINI ÇALAN GASPÇI, TACİZCİ ÇIKTI!

Balıkesir'de üniversite öğrencisi genç kızı yerde sürükleyerek çantasını gasp eden zanlıyı iş yerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

Tarih : 14 Mart 2018, 10:00
Puan Ver : Genç Kızı Sürükleyerek Çantasını Çalan Gaspçı, Tacizci Çıktı!(8/10)4

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yürüyerek evine giden üniversite öğrencisi S.K, (21) kendisini takip eden Gökhan K'nin (25) saldırısına uğradı. S.K'yi darbederek yerde sürükleyen Gökhan K, çantasını alarak kaçtı. Gasp ve saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. Şüphelinin hırsızlık, cinsel taciz, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANAN ZANLI TUTUKLANDI

S.K'nin "İmdat" diye bağırarak çevredekilerden yardım istemesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çevrede yaptığı araştırmada Gökhan K, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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