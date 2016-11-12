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genç kızı ölümün kıyısından çekip aldılar

GENÇ KIZI ÖLÜMÜN KIYISINDAN ÇEKİP ALDILAR

ANTALYA'da 40 metre yükseklikteki falezlerden denize atlamak isteyen 24 yaşındaki Serenay Y.'yi, olay yerinde bulunanlardan Veysel Ocak adlı genç havada kemerinden ve kolundan tutarak kurtardı.

Tarih : 12 Kasım 2016, 13:47
Puan Ver : Genç Kızı Ölümün Kıyısından Çekip Aldılar(7/10)4


ANTALYA'da 40 metre yükseklikteki falezlerden denize atlamak isteyen 24 yaşındaki Serenay Y.'yi, olay yerinde bulunanlardan Veysel Ocak adlı genç havada kemerinden ve kolundan tutarak kurtardı. Herkesin dehşet dolu bakışları arasında, arkadaşı Celal Toprak'ın da yardımıyla genç kızı ölümün kıyısından alan Veysel Ocak, "Kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.



Muratpaşa İlçesi Yavuz Özcan Parkı'na saat 06.00 sıralarında gelen Serenay Y., görgü tanıklarının iddiasına göre alkol almaya başladı. Saat 08.30 sıralarında falezlerin uç noktasına kadar giderek ağlamaya başlayan genç kızı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Çağrı üzerine olay yerine aynı anda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Önlem için falezlere çekilen tel örgü yüzünden ekipler genç kızın bulunduğu bölüme geçemedi. Teller, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek geçiş yolu açılmaya çalışırken, Serenay Y.'nin dua edip kendisini falezlerden sarkıttığını gören çevredekilerden Veysel Ocak, tel çitin üzerinden atlayarak diğer tarafa geçti.



 



kaynak:milliyet



 








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