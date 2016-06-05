GENÇ KIZA HASTANEDE TACİZ ŞOKU!
Niğde Açık Cezaevi'nde hükümlü 28 yaşındaki F.K., izinli olarak çıktıktan sonra gittiği Niğde Devlet Hastanesi'nde 20 yaşındaki H.A. adlı genç kızı taciz etti.
Niğde Devlet Hastanesi'nde yatan babaannesi Z.A.'ya refakatçilik yapan H.A., iddiaya göre uykuya daldıktan bir süre sonra vücudunda bir elin dolaştığını hissetti.
Üzerindeki örtüyü açan genç kız karşısında tanımadığı birini görünce çığlık attı. Tacizci korkup kaçarken, H.A. da hemşirelere ve güvenlik görevlilerine tacize uğradığını anlattı.
İhbar üzerine hastaneye gelen polis, genç kızın ifadesini aldıktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.
Ekipler, tacizcinin F.K. olduğunu saptadı. Niğde Açık Cezaevi'nde hükümlü olduğu ve bir süre önce de izinli olarak dışarı çıktığı saptanan tacizci kısa sürede yakalandı.
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