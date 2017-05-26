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genç kıza erkek arkadaş şoku!

GENÇ KIZA ERKEK ARKADAŞ ŞOKU!

Adana'da bir kişi, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşının hafif ticari aracını sulama kanalına attı.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 09:20
Puan Ver : Genç Kıza Erkek Arkadaş Şoku!(6/10)8


Adana'da 27 yaşındaki Çağrı A., kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı 21 yaşındaki Hatice Kübra İ.'nin hafif ticari aracını Devlet Su İşleri'nin sulama kanalına attı.



Olay, saat 01.15 sıralarında merkez Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Gece sulama kanalının içinde farları yanan bir aracın sürüklendiğini görenler, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Bu sırada polisi telefonla arayan Hatice Kübra İ., ayrılmak istediği erkek arkadaşı Çağrı A.'nın kendisini arayarak "Eğer benden ayrılırsan aracını kanala atarım" diye tehdit ettiğini ihbar etti.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Genç  Kıza  Erkek  Arkadaş  Şoku    haber

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