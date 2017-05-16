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GENÇ KIZA CİNSEL SALDIRIYA 20 YIL HAPİS


GENÇ KIZA CİNSEL SALDIRIYA 20 YIL HAPİS
Tarih : 16 Mayıs 2017, 15:15
Puan Ver : Genç Kıza Cinsel Saldırıya 20 Yıl Hapis(5/10)5


Kasım 2015'te meydana gelen olayda Hamdi K., iddiaya göre Filyos Belediyesi'ne iş başvurusunda bulunduktan sonra evine doğru yürüyen P.M.'yi ağzını kapatıp kucaklayarak ağaçlık alana götürdü. Direnen P.M.'ye cinsel istismarda bulunan Hamdi K., ardından da kimseye söylememesi için tehdit etti. Hamdi K.'nın yüzünü tırnaklamasına rağmen kurtulamayan P.M., daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan evli ve 2 çocuk babası Hamdi K., tutuklandı.



Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında dava açılan Hamdi K.'nın yargılanmasına devam edildi. Önceki duruşmada yaptığı savunmada P.M. ile cinsel ilişkiye girmek istediğini, ancak parada anlaşamayınca tartıştıklarını ve oradan ayrıldığını ileri sürerek suçlamayı kabul etmeyen Hamdi K. için savcı mütalaasında 41 yıl hapis istemişti. Hakimin son sözünü sorduğu Hamdi K., "Takdiri mahkemeye bırakıyorum" dedi. Sanık Hamdi K.'ya, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl, 'Kişi hürriyetini yoksun kılma' suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezası verildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Genç  Kıza  Cinsel  Saldırıya  20  Yıl  Hapis    haber

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