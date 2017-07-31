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Genç Kız, Su Kaydırağında Arkadaşlarını Ezip Geçti!
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Genç Kız, Su Kaydırağında Arkadaşlarını Ezip Geçti!

GENÇ KIZ, SU KAYDIRAĞINDA ARKADAŞLARINI EZİP GEÇTİ!

Su parkında eğlenmek isteyen 3 genç kız, talihsiz bir kaza yaşadı. Arkadaşlarının ardından hızla kayan genç kız, önündekilere çarptı. Bu anlar kameraya böyle yansıdı.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 17:30
Puan Ver : Genç Kız, Su Kaydırağında Arkadaşlarını Ezip Geçti!(6/10)2

Meksika'da bir su kaydırağında eğlenen genç kızlardan ikisi önden giderken, diğer arkadaşları onların arkasından hızla kaymaya başladı. Arkalarına dönüp bakan iki kız, panikle kaçmaya çalıştılar ama hızla gelen arkadaşlarından kurtulamadılar. Gençlerden birinin feci düşüşü kameraya böyle yansıdı. Video, internette kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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