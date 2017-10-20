Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeki halk otobüsünde bayılan genç kız, otobüsün güzergahı değiştirilerek hastaneye götürüldü.

GENÇ KIZ HALK OTOBÜSÜNDE BAYILDI

Şehzadeler İlçesi Turgutlu Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde seyir halinde olan 45 D 0128 plakalı halk otobüsündeki genç kız, fenalaşarak bayıldı. Yere yığılan kıza ilk müdahalede bulunan yolcular, otobüsü durdurması için sürücüye seslendi.

GÜZERGAH DEĞİŞTİRİP GENÇ KIZI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Otobüs şoförü Cavit Bayrak ise vakit kaybetmeden güzergah değiştirip, kızı Manisa Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Yolcuların yardımıyla taşınarak sedyeye bindirilen kıza, acil serviste müdahale edildi.

O ANLAR KAMERADA

Genç kızın hastaneye yetiştirilme çabası bir yolcu tarafından da cep telefonu ile kaydedildi. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"İNSAN HAYATI İŞTEN ÖNEMLİ"

Halk otobüsü şoförü Cavit Bayrak, "İnsan hayatı işten daha önemlidir. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.

Kaynak: haberinburada