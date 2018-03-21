Festivalde At Huysuzlandı, Şehzadeler Yaya Kaldı
Cuma Hutbesine Reklam Alan İmam, İzleyenleri Güldürdü
Birlik Beraberlik Hayvancılık Da Üye Alımını Durdurdu
Barışmak İsteyen Eski Sevgilisini Sokak Ortasında Vurdu
Fenerbahçe Doğuş Koçu Obradovic: Maccabi Maçından Sonra 1 Saat Uyudum
İsrail Ordusu, 2007'de Suriye'de Hava Saldırısı Düzenlediğini Doğruladı
İstanbul'un En İşlek Köprüsünde Kaza! 2 Şerit Trafiğe Kapatıldı
Genç Kız Kazada Yaralanan Taksi Şoförünün Elini Bir An Olsun Bırakmadı
Hollanda'ya Afrin Şoku! Ab Ve Nato Taleplerini Reddetti
İşte Tsk'nın Operasyona İlişkin Paylaştığı Görüntüler
'danıştay Başkanı'nın Kızı 24 Saatte Terfi Etti' İddiasına Yalanlama!
Erdoğan'dan Abd'ye Münbiç Tepkisi: Sizin Orada Bulunmaya Hakkınız Yok
Yumurtalık Kisti İçin Gittiği Ameliyatta Bağırsağı Delinen Kadın Öldü
Tantanacılık Yöntemiyle 2 Ayda 100 Bin Lira Çaldılar! Kameralar Kayıttaydı
Hürriyet'in Satılmasıyla Hisseler Uçuşa Geçti
'yerel Seçimde İttifak Olur Mu?' Sorusuna Erdoğan'dan Yanıt!
Bimeks İnternet Sitesini Kiraya Verdi
Galatasaray Başkanı Cengiz: Tudor, Kulübe 7,5 Milyon Tl'lik Dava Açtı
Sağlık Bakanlığı Deniz Baykal'ın Sağlık Durumunu Açıkladı
Çavuşoğlu: Abd İle Münbiç Konusunda Anlaşmaya Değil Anlayışa Vardık

Genç Kız Kazada Yaralanan Taksi Şoförünün Elini Bir An Olsun Bırakmadı

GENÇ KIZ KAZADA YARALANAN TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Hacıosman'da seyir halinde olan ticari taksi, kırmızı ışıkta duran ve içerisinde yolcu olan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Yaralı şoförün elini, otobüste yolcu olan sağlık görevlisi genç kız bir an olsun bırakmadı.

Tarih : 21 Mart 2018, 17:00
Puan Ver : Genç Kız Kazada Yaralanan Taksi Şoförünün Elini Bir An Olsun Bırakmadı(5/10)1

İstanbul Hacıosman'da seyir halinde olan ticari taksi, kırmızı ışıkta duran ve içerisinde yolcu olan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kaza sonucu sıkıştığı yerden yolcular tarafından çıkartılan taksi şoförü, yerde dakikalarca acı içerisinde kıvrandı. Yaralı şoförün elini, otobüste yolcu olan sağlık görevlisi genç kız bir an olsun bırakmadı.

SÜRÜCÜ, YOLCULARIN YARDIMIYLA ÇIKARTILDI

Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda meydana gelen olayda, yolcuları aldıktan sonra 29C hat numaralı Tarabyaüstü- Kabataş seferini yapan 34 GH 1934 plakalı İstanbul Otobüs A.Ş'ya yolcu otobüsünün sürücüsü Abdülkadir Timur (44), Hacıosman'a geldiğinde trafik ışığının kırmızı yandığını görünce durdu. O esnada seyir halinde olan 34 TDU 31 plakalı ticari taksinin sürücüsü Maksut Aydemir (42), duramayarak otobüse arkadan çarptı. Taksinin sol tarafından seyreden 16 E 2637 otomobilin sürücüsü ise taksiye çarptı. Kaza sonucu aracın içerisinde sıkışan sürücü Aydemir, otobüsteki yolcuların yardımıyla çıkartıldı. Otobüsteki yolcular ise kazadan yara almadan kurtuldu.

DAKİKALARCA ACI İÇİNDE KIVRANDI

Çimenlik alana yatırılan ve kaburgalarının kırıldığı öğrenilen adam, acı dakikalarca acı içerisinde kıvrandı. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önlem alarak trafiğin akışını sağladı.

GENÇ KIZ ŞOFÖRÜN ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Acı içerisinde yerde kıvranan sürücü Aydemir'e, kaza esnasında otobüste bulunan sağlık görevlisi Neslihan Keleş yaptı. Genç sağlık görevlisi, çektiği acıdan ötürü zaman zaman bağıran sürücünün elini bir an olsun bırakmadı. Çevredeki vatandaşlar da yaralı sürücünün başına gelerek elini tuttu. Yaklaşık yarım saat sonra sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi sonucu yaralı sürücü sedyeye alınarak ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"OTOBÜS YOLCU DOLUYDU, ARKADAN BİZE ÇARPTI"

Otobüs sürücüsü "Kırmızı ışıkta beklerken, taksi arkadan bana çarptı. Otobüsün içerisi yolcu doluydu, onlarda herhangi yara yok. Taksi şoförü yaralandı" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Genç  Kız  Kazada  Yaralanan  Taksi  Şoförünün  Elini  Bir  An  Olsun  Bırakmadı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER