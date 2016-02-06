Antalya'da falezlerden atlayan genç kızın, atlamadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen ve yine vatandaşların ikna çabalarını gösteren görüntülerden, kısa bir süre sonra genç kız kendini boşluğa bıraktı.