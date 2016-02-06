GENÇ KIZ FALAZLERDEN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ
Antalya'da falezlerden atlayan genç kızın, atlamadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen ve yine vatandaşların ikna çabalarını gösteren görüntülerden, kısa bir süre sonra genç kız kendini boşluğa bıraktı.
İsminin Berfin Özkan(17) olduğu öğrenilen genç kızın cenazesi, yaklaşık 2 saatlik bir aramanın sonunda Sahil Güvenlik helikopteri yardımıyla dalgalı denizin içinden alınabildi.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kent merkezinde bulunan falezlere gelen Berfin Özkan, vatandaşların şaşkın bakışları arasında kendini 30 metre yüksekten denize bıraktı. Genç kızın denize düştüğünü görenler hemen polis ve 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi.
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