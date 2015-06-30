

Fethiye'de bir ayakkabı mağazasının açılışında arkadaşlarına yardım eden Ede Dilara Kocatepe, ailesinin de katıldığı törenin ardından önceki gece geç saatlerde kız arkadaşı Canan O.'nun evine gitti. Burada arkadaşlarıyla sohbet edip eğlenen Kocatepe, iddiaya göre enerji içeceği içti.



"KALBİMDE SIKINTI VAR YANIYORUM" DEDİ



Kocatepe, birkaç dakika sonra "Kalbimde sıkıntı var, yanıyorum" diyerek evden çıktı. Canan O. tarafından hastaneye götürülen Eda Dilara, önceki gün saat 03.50 sıralarında yaşamını yitirdi. Genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeninin araştırılması için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Kocatepe'nin cenazesi dün akşam Fethiye Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Taşyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.







‘ENERJİ İÇECEĞİ KULLANMASINLAR'







Eda Dilara'nın babası Nahit Kocatepe, ayakkabı mağazası açılışına kendilerinin de katıldığını belirterek, eve giderken kızının arkadaşlarıyla kaldığını söyledi. Gece 01.00'de eşinin kızıyla konuştuğunu anlatan Kocatepe, "Eşim konuştuğunda iyi olduğunu söylemiş. Daha sonra bir enerji içeceğini 2 arkadaş paylaşıyorlar. Enerji içeceğini paylaştıktan sonra kızım kalbini tutuyor. ‘Kalbimde sıkıntı var yanıyorum' demiş. Dışarı çıkmış oturmuş, hatta ayakkabılarını kendi bağlamış. Almışlar hastaneye götürmüşler. Doktorlar müdahalede bulunmuş. Tekrar hayata döndürmek için uğraşmışlar. Ama kızım hayata veda etti. Henüz 22 yaşındaydı. Hayat dolu bir kızdı. Ben gençlere enerji içeceğini kullanmasınlar diyorum. Enerji içeceğini tavsiye etmiyorum. Çok üzgünüm, genç kızımı kaybettim. Allah kimseye böyle evlat acıları göstermesin" dedi.



"KOLLARIMDA CAN VERMEDEN 15 DAKİKA ÖNCE ÇEKİLMİŞTİK"







Olayın ardından Canan O. sosyal paylaşım sitesindeki kişisel hesabında, Eda Dilara Kocatepe ile birlikte çekindikleri bir fotoğrafın üzerine, "Benim dünüm, bugünüm, kardeşim, bacım, kimseye değişmeyeceğim tek insan. Kollarımda can vermeden 15 dakika önce çekilmiştik. Allah'ımdan çok dilendim onu bana bağışla diye ama olmadı. Nur içinde yat bacım" diyerek paylaşımda bulundu.