GENÇ KIZ, AYNI GÜN İÇERİSİNDE İKİ FARKLI ADAMIN TECAVÜZÜNE UĞRADI
İngiltere'nin Brimingham şehrinde 15 yaşındaki bir kızın aynı gün içinde iki farklı adamın tecavüzüne uğraması sonucu polis iki ayrı soruşturma başlattı.
GENÇ KIZI ZORLA KAÇIRIP, TENHA BİR YERDE TECAVÜZ ETTİ
Genç kız Witton tren istasyonuna geldiği sırada bir adam kendsini zorla kaçırıp tenha bir yere götürdükten sonra tecavüz etti.
OLAY YERİNDEN KAÇAN KIZA YARDIM İÇİN DURDURDUĞU ARACIN SÜRÜCÜSÜ DE TECAVÜZ ETTİ
Tecavüzden sonra tren istasyonunda hızla kaçan genç kız yolda yardım için bir arabaya el salladı. Araç sürücüsü genç kızı arabasına aldıktan sonra kıza tecavüz etti.
AYNI GÜN İÇİNDE İKİ FARKLI KİŞİNİN TECAVÜZÜNE UĞRADI
Genç kızın aynı gün içinde iki farklı adamın tecavüzüne uğramasından sonra dedektifler her iki saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis her iki saldırganında 20 li yaşlarda ve Asya'li oldukları tespit edildi.
DEDEKTİFLER GÖREVLENDİRİLDİ
Dedektif baş müfettişi Tony Fitzpatrick, genç kızın başına gelen olayın korkunç bir şey olduğunu söyledi ve saldırganların yakalanması için özel ve tecrübeli dedektiflerin görevlendirildiğini söyledi. Polis ayrıca tren istasyonu etrafında şpheli buldukları durumları kendilerine rapor etmelerini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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