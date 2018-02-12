İlahiyatçı İhsan Şenocak, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevinden istifa etti.

"Pantolon giyen kadınların cehennemlik olduğu" yönündeki ifadelerinin ardından yeni evli erkeklere yönelik "genç kaynana şehvet uyandırır" sözleriyle yeniden gündeme gelen Şenocak, Diyanet İşleri'ndeki görevinden istifa etti.

AÇIĞA ALINMIŞTI

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, bir kaç ay önceki 'pantolon' fetvası sonrası büyük tepki uyandıran Şenocak, hakkında açılan idari soruşturmanın ardından açığa alınmıştı.

GÖREVE İADE EDİLMİŞTİ

Ancak Şenocak, soruşturmanın ardından Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi'ndeki görevine iade edilmiş, son olarak da Sinop İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı görevine getirilmişti.

Şenocak, 'tenzil-i rütbe' olarak yorumlanan bu karara tepki olarak istifa etti.

Kaynak: haberinburada