

Yenipazarlı Mehmet Topal, Aydınlıların genç kalmasının sırrını kuzugöbeği tüketmelerine bağladı. 63 yaşındaki Topal, özellikle Nisan-Mayıs aylarında Yenipazar dağlarındaki ormanlık alanda bulunan kuzugöbeğinin tanesinin 30, kilosunun ise 200 TL'den alıcı bulduğunu söyledi. Yıllardır topladığı kuzugöbeğini pazarlarda ve özel müşterilerine sattığını söyleyen yaşlı adam, halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen şifa kaynağının doktorlar tarafından tavsiye edildiğini belirtti. Aydınlıların genç kalmasının sırrının kuzugöbeğinde olduğunu kaydeden Topal, “Doktorlar bunun ne kadar faydalı olduğunu biliyor. Zehirlenmelere ve mide hastalıklarına karşı tüketiliyor. Yılda en az bir kere kuzugöbeği mantarı yemek gerekiyor. Aydınlıların genç kalmasının sırrı bu mantar” diyerek vatandaşlara tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.







Aydın'ın dağlık bölgelerinde, meşe ağacı diplerinde ve genellikle Nisan aylarında çıkan kuzugöbeği mantarı mevsimlik olarak toplanıyor. Bölge halkının ‘altından daha kıymetli' olarak nitelendirdiği mantarın fiyatı oldukça pahalı. Kuzugöbeğinin tanesi 30, kilosu ise 200 TL'den alıcı buluyor.







kaynak:milliyet