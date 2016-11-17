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genç kadını sezaryende unutulan sargı bezi öldürdü!

GENÇ KADINI SEZARYENDE UNUTULAN SARGI BEZİ ÖLDÜRDÜ!

Eşi Figani Kanık, 'Doğumu yaptıran doktor, 'sezaryen ağrısı' dedi, ağrı kesici verip gönderdi. Eşimin ölümünün hesabının verilmesi lazım' dedi. Acılı aile, hem doktor hem de hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tarih : 17 Kasım 2016, 16:52
Puan Ver : Genç Kadını Sezaryende Unutulan Sargı Bezi Öldürdü!(5/10)6


Fİzmir'de, sezaryenle yaptığı doğum sırasında rahminde sargı bezi unutulan, yaşadığı acılar nedeniyle gittiği doktorunun, 'ağrının normal olduğunu' söyleyip evine gönderdiği öne sürülen 22 yaşındaki Harika Kanık, 6 ayda oluşan iltihabın tüm vücudunu sarması üzerine, ameliyat edilmesine rağmen yaşamını yitirdi.



Eşi Figani Kanık, 'Doğumu yaptıran doktor, 'sezaryen ağrısı' dedi, ağrı kesici verip gönderdi. Eşimin ölümünün hesabının verilmesi lazım' dedi. Acılı aile, hem doktor hem de hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.








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