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Genç Kadın Selfie Çekmek İsterken Trenin Altında Kaldı
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Genç Kadın Selfie Çekmek İsterken Trenin Altında Kaldı

GENÇ KADIN SELFİE ÇEKMEK İSTERKEN TRENİN ALTINDA KALDI

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, arkadaşıyla tren istasyonunda selfie çekmek isteyen kadın karşıdan gelen trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tarih : 12 Şubat 2018, 00:40
Puan Ver : Genç Kadın Selfie Çekmek İsterken Trenin Altında Kaldı(10/10)6

24 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla Samsen istasyonunda raylara çıkarak bir trenin yakınında selfie çekmeye çalıştı. Alkollü olan ikili, raylarda selfie çekerken karşıdan gelen treni fark etmedi.

KADIN ÖLDÜ, ADAM İSE AĞIR YARALANDI

Trenin çarpması sonucu başından yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kadının erkek arkadaşı da ağır şekilde yaralandı.

Son yılların modası haline gelen selfie nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetti. Geçen yıl Hindistan'ın Karnataka eyaletinde üç genç yaklaşan trenle selfie çekmek isterken trenin altında kalarak yaşamını yitirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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