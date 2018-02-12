GENÇ KADIN SELFİE ÇEKMEK İSTERKEN TRENİN ALTINDA KALDI
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, arkadaşıyla tren istasyonunda selfie çekmek isteyen kadın karşıdan gelen trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
24 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla Samsen istasyonunda raylara çıkarak bir trenin yakınında selfie çekmeye çalıştı. Alkollü olan ikili, raylarda selfie çekerken karşıdan gelen treni fark etmedi.
KADIN ÖLDÜ, ADAM İSE AĞIR YARALANDI
Trenin çarpması sonucu başından yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kadının erkek arkadaşı da ağır şekilde yaralandı.
Son yılların modası haline gelen selfie nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetti. Geçen yıl Hindistan'ın Karnataka eyaletinde üç genç yaklaşan trenle selfie çekmek isterken trenin altında kalarak yaşamını yitirmişti.
Kaynak: haberinburada
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