Mehmet Zeki Çelik, TFF 1. Lig'de formasını giydiği İstanbulspor'da sergilediği performansla, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İstanbul Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'in, 20 yaşındaki futbolcuyu takip ettiğini açıkladı.

Koşukavak, Lille'in yanı sıra Fransa'nın Marsilya ve Portekiz'in Benfica kulüplerinin de takibe aldığı ileri sürülen Mehmet Zeki'nin çok olgun bir futbolcu olduğunu belirterek, "Mehmet Zeki, 1997 doğumlu ama bunları tolere edebilecek psikolojik direnci var. Kendini kaybedecek biri değil. Çok ahlaklı ve profesyonel bir oyuncu." diye konuştu.

"KULÜBE FAKS GÖNDERDİLER"

Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptıkları Kardemir Karabükspor maçına Lille Kulübünden görevlinin geldiğini anlatan Koşukavak, "Yaklaşık 2 hafta önce İstanbulspor'a Lille'den bir faks geldi. Bizi mi yoksa Karabükspor'u mu izleyecekler diye merak ettim. Oyuncu izleme ekibinden biri geldi. Maçtan sonra yaklaşık yarım saat sohbet ettim. Bana Mehmet Zeki'yi sordu. Diğer takımlarla (Marsilya ve Benfica) ilgili resmi bir şey yok ama duyumlar geliyor. Lille Kulübünün yetkilisi, daha sonra ligdeki Adanaspor maçına da geldi. Kendine göre notlar aldı. İlerleyen zamanda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"BURSASPOR'A DÖNME İHTİMALİ DE VAR"

Yalçın Koşukavak, Mehmet Zeki'nin eski takımı Bursaspor'a da dönme ihtimalinin bulunduğunu aktararak, "Bursaspor'da da Mehmet Zeki'yi tekrar alma gibi bir düşünce varmış. Zeki ve ülke futbolu için hayırlı olsun. Avrupa'daki kulüpler işini çok doğru yapıyor. Acaba Fransa 2. Ligi'nde 1997 doğumlu bir Fransız oyuncuyu bizim kaç kulübümüz tanıyor ve takip ediyor. Adamlar organizeler." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: haberinburada