Galatasaray'da Gündem Fransız Yıldız Patrice Evra!
Yasal Düzenleme Yapılmayacağını Söyleyen Ekonomi Bakanı, Bitcoin'den Uzak Durun Dedi
Lebron James Açıkladı: Cedi Osman İçki İçmiyor
Yeşil Sahalara Veda Edince Sektör Değiştirecek! Yine Parayla Oynayacak
Saçlarını Kazıtan Sıla'nın Yeni İmajı Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
Ceceli'nin Eşi Eli Karnında Geziyor
Hande, Murat'a Baskı Yapıyor: Sil O Fotoğrafları
Cimri Değilim Diyordu, Sevgilisinin Yanında Yaptığı Şov Pes Dedirtti
Hüsnü Çoban, Dizinin Fanlarını Ayağa Kaldıran Kararından Vazgeçti
Aykut Kocaman'dan Dünya Yıldızına Onay Çıktı
Genç Futbolcuya Fransa'nın Lille Ekibi Talip Oldu
Boğaz Köprülerinden Otomobil Geçiş Ücreti 8,75 Tl Oldu
İstanbul'da Nostaljik Tramvay Seferleri Yeniden Başlıyor
Çalışma Hayatında Yapılan Düzenlemeler, Yeni Yılla Birlikte Yürürlüğe Giriyor
Görülmemiş Olay! Cenk Tosun Ada'da Atacak, Beşiktaş Kazanacak
Milan'ı Hakan Çalhanoğlu Kurtardı
Mehmet Ekici'ye Eski Takımı Talip Oldu!
İran Sınırında Yapımı Devam Eden Duvar İnşaatının Yarısına Gelindi
Mit'in Yeni Kalesi, Dinlemelere Ve Sızmalara Karşı Özel Olarak Tasarlandı
3 Trilyonluk Yılbaşı Ağacını Orakla Koruyor

Genç futbolcuya Fransa'nın Lille ekibi talip oldu

GENÇ FUTBOLCUYA FRANSA'NIN LİLLE EKİBİ TALİP OLDU

Genç yıldız Mehmet Zeki Çelik, İstanbulspor'daki performansıyla Fransa Ligi ekiplerinden Lille'in radarına girdi.

Tarih : 30 Aralık 2017, 22:40
Puan Ver : Genç Futbolcuya Fransa'nın Lille Ekibi Talip Oldu(6/10)2

Mehmet Zeki Çelik, TFF 1. Lig'de formasını giydiği İstanbulspor'da sergilediği performansla, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İstanbul Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'in, 20 yaşındaki futbolcuyu takip ettiğini açıkladı.

Koşukavak, Lille'in yanı sıra Fransa'nın Marsilya ve Portekiz'in Benfica kulüplerinin de takibe aldığı ileri sürülen Mehmet Zeki'nin çok olgun bir futbolcu olduğunu belirterek, "Mehmet Zeki, 1997 doğumlu ama bunları tolere edebilecek psikolojik direnci var. Kendini kaybedecek biri değil. Çok ahlaklı ve profesyonel bir oyuncu." diye konuştu.

"KULÜBE FAKS GÖNDERDİLER"

Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptıkları Kardemir Karabükspor maçına Lille Kulübünden görevlinin geldiğini anlatan Koşukavak, "Yaklaşık 2 hafta önce İstanbulspor'a Lille'den bir faks geldi. Bizi mi yoksa Karabükspor'u mu izleyecekler diye merak ettim. Oyuncu izleme ekibinden biri geldi. Maçtan sonra yaklaşık yarım saat sohbet ettim. Bana Mehmet Zeki'yi sordu. Diğer takımlarla (Marsilya ve Benfica) ilgili resmi bir şey yok ama duyumlar geliyor. Lille Kulübünün yetkilisi, daha sonra ligdeki Adanaspor maçına da geldi. Kendine göre notlar aldı. İlerleyen zamanda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"BURSASPOR'A DÖNME İHTİMALİ DE VAR"

Yalçın Koşukavak, Mehmet Zeki'nin eski takımı Bursaspor'a da dönme ihtimalinin bulunduğunu aktararak, "Bursaspor'da da Mehmet Zeki'yi tekrar alma gibi bir düşünce varmış. Zeki ve ülke futbolu için hayırlı olsun. Avrupa'daki kulüpler işini çok doğru yapıyor. Acaba Fransa 2. Ligi'nde 1997 doğumlu bir Fransız oyuncuyu bizim kaç kulübümüz tanıyor ve takip ediyor. Adamlar organizeler." şeklinde görüş belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Genç  Futbolcuya  Fransa  Nın  Lille  Ekibi  Talip  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER