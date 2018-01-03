İngiltere Championship ekibi Preston North End'de forma giyen Kevin O'Connor'a piyango vurdu!

Ajansspor'un haberine göre; 22 yaşındaki sol bek 1 milyon euroluk büyük ikramiyeyi kazandı! 14 Aralık'ta çekiliş için bilet alan O'Connor'ın, 1 milyon euro isabet eden biletini yerel bir süpermarkette doğrulattığı ve ikramiyesini Dublin'den alacacağı kaydedildi.

Genç oyuncu, İrlanda'nın yeni yıldaki ilk milyoneri oldu.

Kaynak: haberinburada