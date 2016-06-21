

Kocaeli'nin İzmit içesinde meydana gelen trafik kazasında profesyonel futbolcu Serhat Cinemre hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.







Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan İstanbul istikametine seyreden Fatih Yavuz idaresindeki 59 KS 800 plakalı otomobil, valilik önündeki üst geçit yakınlarında, hareket halindeki Recep Şen idaresindeki 41 L 9637 plakalı tıra arkadan çarptı.



Kazanın ardından otomobil sürücüsü ile Serhat Cinemre (19) ve Muhammet Emin Andıç araçta sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.