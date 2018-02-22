GENÇ FUTBOLCU KENDİSİNİ KOVALAYANLARI KORNER DİREĞİ İLE SAVUŞTURDU
Rakip takım oyuncularıyla tartışan Independiente oyuncusu Angelo Preciado, saha içinde kendisini kovalayanlara karşı korner bayrağını kullandı.
Independiente del Valle ve River Plate U20 takımlar arasında oynanan Copa Libertadores mücadelesinde ilginç anlar yaşandı.
Rakip takım oyuncularıyla tartışan Independiente oyuncusu Angelo Preciado, saha içinde kendisini kovalayanlara karşı korner bayrağını kullandı.
GENÇ FUTBOLCUYU SAHA İÇİNDE KOVALADILAR
Yarı final mücadelesinde River Plate rakibini 3-2 yenmeyi başarırken mücadele sonunda ilginç görüntüler yaşandı. Ekvadorlu futbolcu Preciado ile tartışan bazı River Plate oyuncuları, kavganın büyümesi üzerine genç futbolcuyu saha içinde kovalamaya başladı.
Tehlikeyi fark eden Preciado işe korner bayrağını yerinden sökerek kendisini kovalayan futbolculara doğru savurdu.
Preciado'nun bu hareketi sonrasında River Plate'li oyuncular geri çekilirken araya girenlerin olmasıyla birlikte gerginlik de yatıştı.
Kaynak: haberinburada
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