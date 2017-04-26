GENÇ FUTBOLCU FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde 24 yaşındaki Samet Yılmaz kümesin çatısı için araçtan indirilen çelik konstrüksiyonun başına çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Akyazı Kumköprü Mahallesi'nde arsalarına yapılan kümese monte edilecek çatı için araçla ile getirilen çelik konstrüksiyonun iş makinesiyle araçtan indirilmesine yardımcı olan Samet Yılmaz, iş makinesinin kaldırdığı malzemenin başına çarpması sonucu yaralandı. Sakarya eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Samet Yılmaz hayatını kaybetti. Sakarya'da amatör futbol takımlarından Kumköprüspor'un kaptanı olan Samet Yılmaz'ın ölümü üzüntü yarattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar