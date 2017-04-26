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genç futbolcu feci şekilde can verdi

GENÇ FUTBOLCU FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde 24 yaşındaki Samet Yılmaz kümesin çatısı için araçtan indirilen çelik konstrüksiyonun başına çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tarih : 26 Nisan 2017, 16:39
Puan Ver : Genç Futbolcu Feci Şekilde Can Verdi(8/10)10


Akyazı Kumköprü Mahallesi'nde arsalarına yapılan kümese monte edilecek çatı için araçla ile getirilen çelik konstrüksiyonun iş makinesiyle araçtan indirilmesine yardımcı olan Samet Yılmaz, iş makinesinin kaldırdığı malzemenin başına çarpması sonucu yaralandı. Sakarya eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Samet Yılmaz hayatını kaybetti. Sakarya'da amatör futbol takımlarından Kumköprüspor'un kaptanı olan Samet Yılmaz'ın ölümü üzüntü yarattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:milliyet








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