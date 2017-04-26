

Akyazı Kumköprü Mahallesi'nde arsalarına yapılan kümese monte edilecek çatı için araçla ile getirilen çelik konstrüksiyonun iş makinesiyle araçtan indirilmesine yardımcı olan Samet Yılmaz, iş makinesinin kaldırdığı malzemenin başına çarpması sonucu yaralandı. Sakarya eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Samet Yılmaz hayatını kaybetti. Sakarya'da amatör futbol takımlarından Kumköprüspor'un kaptanı olan Samet Yılmaz'ın ölümü üzüntü yarattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







kaynak:milliyet