Antalya'da Volkan-Melis Alei çifti, 100 metrekare ev içinde çektikleri videoları, Kocakarı Ansiklopedisi ismi ile yüz binlerce kişiye ulaştırıyor. Günlük yaşantılarını, meydan okumalarını ve bazen de sosyal mesaj veren şakalarını izleyiciyle paylaşan çift kısa süre sonra şakalardan oluşan bir sinema filmi çekmeye hazırlanıyor.

TÜRKİYE'DE TANIŞTILAR

İran'dan gelip Antalya'ya yerleşen ve 5 dil bilen 28 yaşındaki Volkan Alei, 2 yıl önce kabin memurluğu için başladığı eğitimde hayat arkadaşı Melis Alei ile tanıştı. İkilinin arkadaşlıkları 5 ay gibi kısa bir sürede evlilikle sonuçlandı. Eğitimlerinin ardından kabin memurluğuna başlayan Alei çifti, neşeli ve şakacı tavırlarıyla dikkat çekmeye başladı.

ŞEFLERİ AKIL VERMİŞ

Volkan Alei, kabin şefinin önerisiyle yaptıkları şakaları tüm Türkiye ile paylaşmaya karar verdi. Hayallerinin peşinden gitmek için önce işten ayrılan Alei çifti, daha sonra bir kamera alıp kendilerini görüntülemeye başladı.

KOCAKARI ANSİKLOPEDİSİ

Çekimlerini, KocaKarı Ansiklopedisi ismini verdikleri bir kanal vasıtasıyla sosyal paylaşım sitesinden paylaşan çiftin şakaları büyük beğeni topladı. Sempatik çiftin yaptıkları bazı şakalar, izleyenlere 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Hayallerine doğru yola çıktığını dile getiren İran asıllı Türk vatandaşı Volkan Alei, tavsiye üzerine eşi Melis ile şakalar yapmaya başladıklarını ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştıklarını kaydetti.

"600 ABONEYE ULAŞTIK"Şakanın hayatları olduğunu dile getiren Alei, " Eşimle daha fazla birbirimize zaman ayırıyoruz. Birbirimize 120 şaka yapmışız. Bunlardan en etkileyici olanı 'hayalet' şakasıydı. 600 bin aboneye ulaştık. Çok büyük ilgi görüyoruz. Çeşitli sosyal projelerin içinde de yer alıyoruz. Bize mama gönderen takipçilerimiz var. Bizde o mamaları sokak hayvanlarına dağıtıyoruz."dedi.

"SİNEMA FİLMİNE HAZIRLANIYORUZ"

En büyük hedefinin şakalardan oluşan sinema filmi çekmek olduğunu belirten Alei, "Dışarıdaki insanlara şaka yapacağız ama onlar bilmeyecek. Bu hayalim var. Yurt dışında örnekleri var. Ama ülkemizde ilk biz yapmak için çalışmalara başladık. 2 yıldır şaka yapıyoruz. 1 milyon aboneye ulaştığımız zaman bu film çalışmamız daha fazla netleşmiş olacak. Bunları hep örnek alarak yapıyoruz. Bu filmimizi de inşallah çekeceğiz" dedi.

"EVLİYKEN ÇOK EĞLENİLEBİLİR"

Şakalarıyla evli çiftlere farklı yaşam şekillerinin olabileceğini gösterdiklerini aktaran Volkan Alei, " Evliyken güzel zaman geçirilebileceğini, eşinizle dost olabileceğinizi güzel bir anı defteri oluşturabileceğimizi gösterdiğimize inanıyoruz."ifadelerine yer verdi.

"GÜZEL VAKİT GEÇİRİYORUZ"

Şakalaşırken çok eğlendiklerini dile getiren Melis Alei, bir diğer hayallerinin dünyanın her yerini gezip videolar çekmek ve bunu KocaKarı Atlası'nda birleştirmek olduğunu belirtti.

Şakaların küçücük evlerinde spontone geliştiğini ifade eden Melis Alei, " Eşimle birbirimize hem şaka yapıyoruz hem de güzel vakit geçiriyoruz. Birbirimize zaman ayırıyoruz. Özellikle benim 'aldatma' şakam çok dikkat çekti. İlk başta çok tepki aldım ama zamanla halk beni çok sevdi."dedi.

Kaynak: haberinburada