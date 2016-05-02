

Çelik, programın 3 yıllık bir süreci olduğunun altını çizerek, projeye bu yıl için 450 milyon lira bütçe ayrıldığını kaydetti.







Proje başvurularının 12 Mayıs'a kadar devam edeceğine dikkati çeken Çelik, bugüne kadar internet üzerinden ön başvuru yapan kişi sayısının 370 bine ulaştığını belirtti. Çelik, bunlar içerisinden evraklarını tamamlayarak il veya ilçe müdürlüklerine başvuran genç çiftçi sayısının 135 bin olduğunu aktardı.