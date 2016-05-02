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GENÇ ÇİFTÇİLER HİBEYE KOŞTU


GENÇ ÇİFTÇİLER HİBEYE KOŞTU
Tarih : 02 Mayıs 2016, 17:19
Puan Ver : Genç Çiftçiler Hibeye Koştu(7/10)8


Çelik, programın 3 yıllık bir süreci olduğunun altını çizerek, projeye  bu yıl için 450 milyon lira bütçe ayrıldığını kaydetti.



Proje başvurularının 12 Mayıs'a kadar devam edeceğine dikkati çeken  Çelik, bugüne kadar internet üzerinden ön başvuru yapan kişi sayısının 370 bine  ulaştığını belirtti. Çelik, bunlar içerisinden evraklarını tamamlayarak il veya  ilçe müdürlüklerine başvuran genç çiftçi sayısının 135 bin olduğunu aktardı.








Etiketler: Genç  Çiftçiler  Hibeye  Koştu    haber

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