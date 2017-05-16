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gemiye uyuşturucu baskını

GEMİYE UYUŞTURUCU BASKINI

İstanbul Polisi son bir haftada düzenlediği 5 ayrı operasyonda piyasa değeri 30 milyon lira değerinde 70 kilo uyuşturucu yakalandı.Pendik limanından demir almak üzereyken durdurulan bir gemide bulunan TIR çekicisi üzerinde dedektör köpeklerle yapılan aramada ise 300 bin Ecstasy hap ele geçirildi.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 15:16
Puan Ver : Gemiye Uyuşturucu Baskını(5/10)5


 İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Bakırköy, Başakşehir, Büyükçekmece ve Pendik'te düzenlediği operasyonlarda uyşuturucu satıcılarına ağır darbe vuruldu.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 8-14 Nisan tarihleri arasında 5 ayrı operasyona imza attı. İlk operasyon, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Havalimanı'nda konuşlanan "profil analiz uzmanları", Brezilya'dan gelerek Paris'e giden  22 yaşındaki A.M.C isimli yolcuyu şüpheli olarak değerlendirip incelemeye aldı. Yapılan üst aramasında üzerinden bir şey bulunamayan Brezilyalı gencin valiz aramasında ise valizin gizli bölmelerine zulalanmış 14 kilo 344 gram kokain ele geçirdi.



KARGOYA VERİLEN ÇANTALARDA 4 KİLO AFYON SAKIZI

Uluslararası bir uyuşturucu şebekesinin uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen Brezilyalı genci gözaltına alıp emniyete götüren narkotik timleri, Başakşehir'de peş peşe düzenlediği 2 ayrı operasyonda ise kargoyla Avustralya'ya gönderilmek üzere paketlenen çantaların içerisinde 4 kilo 466 gram Afyon sakızı ele geçirdi. 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Gemiye  Uyuşturucu  Baskını    haber

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