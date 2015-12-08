2007 yılından bu yana yaşanan akıllı telefon devriminde yüzlerce farklı yeni cihaz karşımıza çıktı. Ancak bu cihazların hepsi aynı derecede popüler olmadı. İşte bu galerimizde, tarihin tozlu sayfalarında kalan, en kötü Android'li cihazları derledik.



2007 yılından bu yana yaşanan akıllı telefon devriminde yüzlerce farklı yeni cihaz karşımıza çıktı. Ancak bu cihazların hepsi aynı derecede popüler olmadı. İşte bu galerimizde, tarihin tozlu sayfalarında kalan, en kötü Android'li cihazları derledik.



Son tüketiciye yönelik olan neredeyse tüm ürünlerin bir prototip aşaması oluyor. Bu süreçte firmalar ürünler üzerinde kafa patlatarak piyasaya tutup tutmayacağı üzerinde araştırmalar yapıyor. Bazı cihazlar ise bu konuda pek incelenmeden piyasaya çıkabiliyor. İşte bu galerimizde, pek bilinmeyen ve fiyasko derecesindeki mobil cihazları derledik.



İlerleyen sayfalarda Android işletim sistemli ve gelmiş geçmiş en kötü mobil cihazları bulabilirsiniz. Kötü denmesinin sebebi, cihazların satış rakamlarıyla ilgili. Yani aslında bazı konseptlerin başarılı olabileceğini bugün bile söyleyebiliriz. Bu ilginç cihazların hepsi sizleri bekliyor. Yorumlarınızı eklemeyi unutmayın.



1. Amazon Fire Phone



Amazon, Kindle serisi tabletleriyle aslında iyi işler çıkaran bir firma. Ancak geçtiğimiz yaz, tarihinin en büyük fiyaskosuna imza attı. Amazon Fire Phone, 2014 yazında duyuruldu. 649 Dolardan satılan telefon o kadar az kişi tarafından satın alındı ki Amazon herhangi bir satış rakamı açıklamadı. Firmanın bu hamle ile yaklaşık 200 milyon dolar zarar ettiği düşünülüyor.











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