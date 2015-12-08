O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

gelmiş geçmiş en kötü 6 android cihaz!

GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ 6 ANDROİD CİHAZ!

2007 yılından bu yana yaşanan akıllı telefon devriminde yüzlerce farklı yeni cihaz karşımıza çıktı. Ancak bu cihazların hepsi aynı derecede popüler olmadı. İşte bu galerimizde, tarihin tozlu sayfalarında kalan, en kötü Android'li cihazları derledik.

Tarih : 08 Aralık 2015, 09:39
Puan Ver : Gelmiş Geçmiş En Kötü 6 Android Cihaz!(10/10)10


2007 yılından bu yana yaşanan akıllı telefon devriminde yüzlerce farklı yeni cihaz karşımıza çıktı. Ancak bu cihazların hepsi aynı derecede popüler olmadı. İşte bu galerimizde, tarihin tozlu sayfalarında kalan, en kötü Android'li cihazları derledik. 



Son tüketiciye yönelik olan neredeyse tüm ürünlerin bir prototip aşaması oluyor. Bu süreçte firmalar ürünler üzerinde kafa patlatarak piyasaya tutup tutmayacağı üzerinde araştırmalar yapıyor. Bazı cihazlar ise bu konuda pek incelenmeden piyasaya çıkabiliyor. İşte bu galerimizde, pek bilinmeyen ve fiyasko derecesindeki mobil cihazları derledik.



İlerleyen sayfalarda Android işletim sistemli ve gelmiş geçmiş en kötü mobil cihazları bulabilirsiniz. Kötü denmesinin sebebi, cihazların satış rakamlarıyla ilgili. Yani aslında bazı konseptlerin başarılı olabileceğini bugün bile söyleyebiliriz. Bu ilginç cihazların hepsi sizleri bekliyor. Yorumlarınızı eklemeyi unutmayın.



1. Amazon Fire Phone



Amazon, Kindle serisi tabletleriyle aslında iyi işler çıkaran bir firma. Ancak geçtiğimiz yaz, tarihinin en büyük fiyaskosuna imza attı. Amazon Fire Phone, 2014 yazında duyuruldu. 649 Dolardan satılan telefon o kadar az kişi tarafından satın alındı ki Amazon herhangi bir satış rakamı açıklamadı. Firmanın bu hamle ile yaklaşık 200 milyon dolar zarar ettiği düşünülüyor.





 



Yazının devamını okumak için buraya tıklayın








Etiketler: Gelmiş  Geçmiş  En  Kötü  6  Android  Cihaz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER