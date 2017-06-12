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gelmesiyle gitmesi bir oldu!

GELMESİYLE GİTMESİ BİR OLDU!

Ünlü isimlerin gizemli yaşam koçu Dr. Said Sözühikmet'in kaleme aldığı ‘Yaşamın Göremediğimiz Şifreleri' kitabının tanıtım ve imza günü, önceki gün D&R Palladium'da Murat Yıldırım ile eşi İmani Elbani'nin de katımıyla düzenlenecekti.

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:56
Puan Ver : Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!(5/10)2


Gerçekleşecek olan imza gününe dakikalar kala rahatsızlanan Murat Yıldırım, imza gününü gerçekleştmeden ayrılmak zorunda kaldı. Gözlerinde meydana gelen rahatsızlıktan dolayı imza gününü gerçekleştiremeyen Murat Yıldırım'ın, takmış olduğu gözlüklerde dikkatlerden kaçmazken oyuncunun, imza gününü gerçekleşeceği yere gelmesiyle gitmesi bir oldu. Geçirdiği sağlık sorunu sonrası hastanenin yolunu tutan Murat Yıldırım, 1 gün sonra gerçekleşecek olan imza gününü de ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldı. Mesut Yılmaz



 



kaynak:milliyet








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