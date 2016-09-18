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‘GELİYORLAR HAZIR MISIN?'


‘GELİYORLAR HAZIR MISIN?'
Tarih : 18 Eylül 2016, 11:21
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Kurban Bayramı tatilinin bitimine bir gün kala dün Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun İzmit ve Derince kesimlerinde yoğunluk yaşandı. Gültepe ve Korutepe tünellerinde ulaşımın iki şeride düşmesi nedeniyle yaşanan tıkanıklık sonucu İstanbul istikametine gitmekte olan araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yoğunluğun gün içerisinde daha da artarken, trafik ekipleri önlemlerini artırdı. TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise araçlar ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadan yollarına devam etti.








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