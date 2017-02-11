

Meteoroloji'nin İstanbul'da kar uyarısından sonra hava durumunda sıcaklık git gide azaldı. Bu sabah lodosun etkisiyle hissedilen sıcaklıklar oldukça düştü. İDO ve BADO seferleri iptal edildi. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Aksaray, Sinop, Afyonkarahisar, Osmaniye, Kahramanmaraş, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri ile Balıkesir, Kastamonu ve Konya'nın kuzey kesimleri, Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, güney kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50km/sa) eseceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, iç ve doğu bölgelerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.











kaynak:milliyet