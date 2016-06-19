

Eğer iOS 10 için bir uygulama geliştirmeyi düşünmüyor ancak yinede Apple‘ın bu yeni işletim sistemine önceden bir göz atmak istiyorsanız, siz de diğer geliştiriciler gibi yeni iOS'i cihazınıza yükleyebilir ve bu yeni iOS'in tüm yeni özelliklerini keşfetmeye başlayabilirsiniz. Şimdi bunun basitçe nasıl yapıldığını görelim.







Başlamadan önce cihazınızın iCloud ya da iTunes ile bir yedeğini almanızı tavsiye ederiz. Zira Beta aşamasında olan bir versiyonu yüklemenin neye yol açacağını her daim kestirmek mümkün değil.



1- Yedeğinizi aldıysanız şimdi, iPhone'unuzdan Safari uygulamasını çalıştırn.







2- Ardından herkese açık bir iOS geliştirici profilinin linkine ihtiyacınız olacak. Bunun için şu linki kopyalayarak Safari'de açın: sendspace.com/file/wr8sv0







3- Ardından profili cihazınıza indirmeniz gerekiyor. Karşınıza çıkan Download butonuna basarak bunu yapabilirsiniz. Sonra size profili yüklemek istediğiniz cihaz sorulacak. iPhone'a yükleyeceğinizi farzedersek ekrandan iPhone‘u seçmelisiniz.



4- Bunu da yaptıktan sonra iOS Beta Software Profile isminde bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Buradan sağ üst kısımda bulunan Install butonuna basarak yükleme işlemini başlatın.







5- Yükleme işlemi sırasına iPhone'unuz tekrar başlatılacak. Telefonunuz bir kez açıldığında Ayarlar uygulamasını çalıştırın.







6- Genel sekmesine ve ardından Yazılım Güncelleme başlığına dokunun. Buradan artık iOS 10 Developer Beta 1 sürümünün yüklemeye hazır olduğunu görebilirsiniz. (Bazen bu hemen görünmeyebiliyor. Böyle bir durumda Ayarlar uygulamasını tamamen kapatarak tekrar çalıştırın.)







Buradan basitçe yükleme işlemini başlatarak yeni iOS'in ve onun yepyeni özelliklerinin tadını ilk çıkaranlardan olabilirsiniz.