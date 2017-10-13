GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ ORANININ, ARTIRILMASI TORBA TASARIDAN ÇIKARILDI
Gelir Vergisi Kanunu'nun üçüncü dilimindeki ücretler için yapılacak vergi kesintisi oranının yüzde 27 yerine yüzde 30 olarak uygulanmasına" ilişkin madde, AK Parti'nin verdiği önergeyle, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen "torba tasarı"dan çıkarıldı. Üçüncü dilimdeki vergi kesintisi oranı, mevcut durumdaki gibi yüzde 27 olarak uygulanmaya devam edilecek.
ÜCRETLİLERİN BÜYÜK KISMINI ETKİLEYECEKTİ
Gelir vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki oranın yüzde 27'den yüzde 30'a çıkartılması, ücretlilerin büyük kısmını etkileyecek, işverenle net ücret üzerinden anlaşmayanların ücreti azalacaktı. Eğer tasarı yasalaşsaydı aylık brüt 2 bin 875 TL ve üzerinde ücret alanlar, gelecek yıl 39 ile 2 bin 500 TL arasında ilave vergi ödeyeceklerdi.
Kaynak: haberinburada
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