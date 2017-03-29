GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE SON 3 GÜN
Maliye Bakanlığı: "2016 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ilk taksit ödeme süresi 31 Mart Cuma günü sona erecek"
2016 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ilk taksit ödeme süresi 31 Mart Cuma günü sona erecek.
Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin 2016 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart gün sonuna kadar elektronik ortamda gönderebileceği ifade edildi.
kaynak:milliyet
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