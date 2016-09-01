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gelir testi başvuruları bugün başlıyor

GELİR TESTİ BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR

Daha önce gelir testine gitmediği için genel sağlık sigortası borcu olanlar, sağlanan ikinci bir imkanla bugünden itibaren gelir testine başvurabilecek

Tarih : 01 Eylül 2016, 09:24
Puan Ver : Gelir Testi Başvuruları Bugün Başlıyor(6/10)7


Daha önce gelir testine gitmediği için genel sağlık sigortası (GSS) borcu olanlar, sağlanan ikinci bir imkanla yarından itibaren gelir testine başvurabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacakları başta olmak üzere devletin bazı alacaklarını yeniden yapılandıran "6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun"un bir süre önce yasalaştığı anımsatıldı.



Kanunla bu yılın haziran ayı ve daha önceki dönemlere ait SGK alacaklarının ve bunların gecikme cezalarının yanı sıra GSS borçlarının da yapılandırılmasına imkan verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Daha önce gelir testine gitmediği için yüksek borçlarla karşılaşanlara yeni bir hak verilecek. Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar yarından itibaren gelir testine başvurabilecekler. Başvuru yapanlar, gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primlerini ödemeleri veya devlet tarafından karşılanması halinde sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek."



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu da GSS de gelir testi en önemli kalem olduğunun altını çizerek, gelir testi yaptırmayan kişilerin sosyal güvenlik sistemi tarafından bir statünün içerisine konulduğunu ve orada da borçlandırıldığını vurguladı.








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