Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

gelir idaresi başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alıyor

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2 BİN UZMAN YARDIMCISI ALIYOR

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin gelir uzman yardımcısı alınacağını açıkladı.

Tarih : 30 Mart 2017, 12:09
Puan Ver : Gelir İdaresi Başkanlığı 2 Bin Uzman Yardımcısı Alıyor(10/10)10


Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Gelir İdaresi Başkanlığına 2.000 Gelir Uzman Yardımcısı alıyoruz. Sınav ilanına çıkıyoruz. Sınava, 2015 ve 2016 KPSS sınavlarından gerekli puan alanlar başvurabilecek. Başvurular, 10 Nisan-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Sınava girecek bütün genç kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Gelir  İdaresi  Başkanlığı  2  Bin  Uzman  Yardımcısı  Alıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER