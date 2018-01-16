Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu: Görevi Bırakacağım
Türkiye All-Star'da Kadrolar Belli Oldu
Hazine, Bes Sisteminde Değişikliğe Gidiyor
Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu
Trabzonspor'un İstediği Filip Novak, Takımının Kampından Ayrıldı
Thy'den Müşterileri Kızdıracak Uygulama! Artık Ekstra Para Alacak
Pegasus, Trabzon'daki Kazayla İlgili Araştırma Başlattı
Fenerbahçe Maçı Öncesi Gözdağı Verdi: Elimden Geleni Yapacağım
Dolar Yükselişe Geçti
Atatürk Havalimanının, Taşınması 24 Saatte Tamamlanacak
Erdoğan Talimat Verdi, Kit'lerle İlgili Düzenleme Geliyor
Kulüple Anlaşmayı Yalanlayan Jahovic, Taraftarın Hışmına Uğradı
Fatih Terim'in İstediği Transferler Sekteye Uğradı
Emekli Memurların Fark Ücretleri İçin Son Başvuru Tarihi 27 Ocak
Danimarka: Türkiye, 3. Havalimanını Doldurmakta Sorun Yaşamaz
Bitcoin Sert Çakıldı! 12 Bin Doların Altını Gördü
Galatasaray'da Beklenen Oldu
Altında Yükseliş Devam Ediyor
Galatasaraylı Fernando: Fatih Terim Bizi Evladı Gibi Görüyor
Afrika'da Dünyanın En Büyük Beşinci Elması Bulundu

Gelir gelmez yıldız futbolcuyu kulübeye yolladı

GELİR GELMEZ YILDIZ FUTBOLCUYU KULÜBEYE YOLLADI

Başakşehir'e imza atan Arda Turan, büyük umutlarla transfer edilen Elia'yı yedek kulübesine yolladı.

Tarih : 16 Ocak 2018, 11:30
Puan Ver : Gelir Gelmez Yıldız Futbolcuyu Kulübeye Yolladı(10/10)6

Başakşehir'de Arda Turan'ın transferi sonrasında Hollandalı futbolcu Elia'nın yedek kulübesine oturması bekleniyor.

Milli futbolcuyu, formunun zirvesine çıktığı sol kanatta oynatmak isteyen Abdullah Avcı'nın Mossoro ve Visca'yı ilk 11'den kesmek istemediği belirtildi. Arda'nın gelişiyle yedek kulübesinde bekleyeceği aktarılan Elia'nın oynamama olasılığından dolayı rahatsız olduğu ifade edilirken ilerleyen haftalardaki kadro tercihleri oyuncunun Başakşehir'deki geleceğini netleştirecek.

KERİM FREI SIK SIK OYNAMIŞTI

Sezon başında oynadığı karşılaşmalarda dikkat çeken bir performans sergileyen Elia, sonrasında ise düşüşe geçmişti. Abdullah Avcı, Elia'nın formsuzluğu sebebiyle Kerim Frei'a da sıklıkla forma şansı vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gelir  Gelmez  Yıldız  Futbolcuyu  Kulübeye  Yolladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER