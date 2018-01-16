GELİR GELMEZ YILDIZ FUTBOLCUYU KULÜBEYE YOLLADI
Başakşehir'e imza atan Arda Turan, büyük umutlarla transfer edilen Elia'yı yedek kulübesine yolladı.
Başakşehir'de Arda Turan'ın transferi sonrasında Hollandalı futbolcu Elia'nın yedek kulübesine oturması bekleniyor.
Milli futbolcuyu, formunun zirvesine çıktığı sol kanatta oynatmak isteyen Abdullah Avcı'nın Mossoro ve Visca'yı ilk 11'den kesmek istemediği belirtildi. Arda'nın gelişiyle yedek kulübesinde bekleyeceği aktarılan Elia'nın oynamama olasılığından dolayı rahatsız olduğu ifade edilirken ilerleyen haftalardaki kadro tercihleri oyuncunun Başakşehir'deki geleceğini netleştirecek.
KERİM FREI SIK SIK OYNAMIŞTI
Sezon başında oynadığı karşılaşmalarda dikkat çeken bir performans sergileyen Elia, sonrasında ise düşüşe geçmişti. Abdullah Avcı, Elia'nın formsuzluğu sebebiyle Kerim Frei'a da sıklıkla forma şansı vermişti.
Kaynak: haberinburada
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