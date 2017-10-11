Suudi Arabistan yönetiminin Haziran 2018 yılından sonra kadınların araba kullanma yasağını kaldıracağını söylemesinden sonra ülkede ilginç bir olay yaşandı.

GELİNİN EHLİYET ALACAĞINI DUYUNCA DAMAT DÜĞÜNÜ TERK ETTİ

Bir düğünde gelinin babası, 40 bin riyal çeyiz parası ve gelinin evlendikten sonra çalışmasını kabul eden damada, düğün sırasında kızının ehliyet ve araba alacağını söylemesi üzerine damat sinirlenip düğünü terk etti.

DÜĞÜN YEMEĞİNE KATILMADI

Düğünü terk eden damat, kuzenlerine gelin tarafı ve misafirlere yemek vermelerini söyledi ama yemeğe katılmadı.

Arabistan, kadınların araba kullanma yasağını kaldıracağını geçen ay ilan etmişti.

Kaynak: haberinburada