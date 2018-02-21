Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Çetede aktif görev aldığı belirtilen gelin ve kaynana uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, gelin ve kaynananın da bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL'DAN BURSA'YA UYUŞTURUCU SEVKİYATI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce yapılan istihbarat çalışmalarının ardından İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan çeteyi tespit etti. Uyuşturucuyu Bursa'ya getiren çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına aldı. Şüphellier, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PİYASA DEĞERİ 250 BİN LİRALIK BONZAI VE METAMFETAMİN

Soruşturma kapsamında Jandarma ekipleri, ikinci bir operasyon daha düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, piyasa değeri 250 bin lira olan 8 kilo bonzai ile 56 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden 9'u hakkında uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı. Çetede aktif görev aldığı belirtilen Suna A. ile kayınvalidesi Yüksel A. ve Orhan S. 'uyuşturucu ticareti' yapma suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: haberinburada